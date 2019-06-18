В музее Якутии состоится выставка экспериментального искусства

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-18T09:40:33+03:00

Проект создан для поддержки молодых художников, работающих в нестандартном жанре.

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19 июня в 17:00 в Национальном художественном музее Якутии состоится открытие выставки экспериментального искусства молодых якутских художников «Фокус-кэм».

Проект создан для поддержки молодых художников, работающих в нестандартном жанре.

Откроет экспозицию арт-объект «Разве твои часы показывают год?» – своеобразный сюрреалистический коридор-портал, через который зритель попадает на выставку.

Единой тематики для экспонатов нет, авторы представят на суд зрителям свои собственные размышления. Так инсталляция «Книжный мамонт. Вымирающий ли вид?» демонстрирует хаотично сваленные книги.

Выставка работает для всех посетителей с 20 июня в Доме художника. Вход для взрослых – 150 рублей. Действуют скидки студентам, пенсионерам и многодетным.

ИСТОЧНИК KP.RU