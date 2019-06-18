У каждого двадцатого участника акции «Онкопоиск» в Якутии – подозрения на новообразования
С 13 апреля по 31 мая в Якутии проходила скрининговая акция «Онкопоиск» для раннего выявления злокачественных новообразований. Забор анализов на онкомаркеры производился во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкодиспансере.
За это время бесплатные анализы на онкомаркеры сдали более 60 тысяч человек. У каждого двадцатого (а это более трех тысяч человек) выявлены подозрения на новообразования. Все они пройдут комплексное, углубленное обследование в поликлиниках по месту жительства.
В дальнейшем якутяне смогут сдать анализы на онкомаркеры бесплатно в рамках диспансеризации, если это предусмотрено стандартом с учетом возраста, либо по собственной инициативе.
Изначально акция была запланирована на месяц, однако впоследствии была продлена до 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU