У каждого двадцатого участника акции «Онкопоиск» в Якутии – подозрения на новообразования

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-18T06:38:45+03:00

В рамках акции бесплатные анализы на онкомаркеры сдали более 60 тысяч человек. Фото: ЯСИА

Они пройдут углубленное обследование в поликлиниках по месту жительства

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С 13 апреля по 31 мая в Якутии проходила скрининговая акция «Онкопоиск» для раннего выявления злокачественных новообразований. Забор анализов на онкомаркеры производился во всех поликлиниках Якутска, центральных районных больницах и в Якутском республиканском онкодиспансере.

За это время бесплатные анализы на онкомаркеры сдали более 60 тысяч человек. У каждого двадцатого (а это более трех тысяч человек) выявлены подозрения на новообразования. Все они пройдут комплексное, углубленное обследование в поликлиниках по месту жительства.

В дальнейшем якутяне смогут сдать анализы на онкомаркеры бесплатно в рамках диспансеризации, если это предусмотрено стандартом с учетом возраста, либо по собственной инициативе.

Изначально акция была запланирована на месяц, однако впоследствии была продлена до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU