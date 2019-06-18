В Якутии будут судить врача, сделавшего пациентке смертельную процедуру
В марте 2018 года в Мегино-Кангаласской больнице врач-хирург провел пункцию, которая стала для пациентки смертельной. У нее было увеличено сердце, но врач не провел перкутирование и не сделал рентген грудной клетки.
Врач не учел анатомические особенности женщины, проколол ей плевральную полость шприцом для инъекций и задел сердечную сорочку и левую коронарную артерию. Это и стало причиной смерти.
В ближайшее время врач предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU