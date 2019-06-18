С 1 июля в Якутии вырастут цены на «коммуналку»

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-18T05:23:10+03:00

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Стоимость для семьи из 3 человек в квартире площадью 63 кв.м. составит 197 рублей в месяц.

На холодную воду — 11,9%, водоотведение – 0,8%, горячую воду из закрытой системы – 0,3%, централизованное отопление – 0,8%, электроэнергию – 3,1%.

Отметим, что «Водоканал» раньше не получал межтарифную разницу из бюджета из-за невысокого уровня тарифов. Однако строительство нового водозабора требует окупаемости, в связи с чем необходимо для населения устанавливать опережающий рост тарифов, сообщает ЯСИА.

Тем не менее, цены на воду в Якутске остаются по-прежнему самыми низкими по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU