С 1 июля в Якутии вырастут цены на «коммуналку»
Тариф увеличится на 2,4%-4,8%
Тариф за квартиру площадью 63 кв.м. составит 197 рублей в месяц.Фото: Архив "КП"
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Стоимость для семьи из 3 человек в квартире площадью 63 кв.м. составит 197 рублей в месяц.
На холодную воду — 11,9%, водоотведение – 0,8%, горячую воду из закрытой системы – 0,3%, централизованное отопление – 0,8%, электроэнергию – 3,1%.
Отметим, что «Водоканал» раньше не получал межтарифную разницу из бюджета из-за невысокого уровня тарифов. Однако строительство нового водозабора требует окупаемости, в связи с чем необходимо для населения устанавливать опережающий рост тарифов, сообщает ЯСИА.
Тем не менее, цены на воду в Якутске остаются по-прежнему самыми низкими по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU