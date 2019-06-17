Управляющие компании и товарищества должны «Якутскэнерго» почти 700 миллионов рублей
Энергетическая компания составила рейтинг и антирейтинг исполнителей коммунальных услуг за май
Антилидеры в Ленском районе - «Ленское предприятие жилищного хозяйства», «Град-Сервис» и управляющая компания «Партнер».
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Общий долг нерадивых управляющих компаний и товариществ перед «Якутскэнерго» составляет 693, 5 млн рублей.
Лучшими потребителями месяца в Якутске названы: «Прометей+», «Солидарность+», «Сфера комфорта», комплекс «Ново-Никольский», товарищество «Энергетик» и группа компаний «Утум+».
Девять представителей Ленского района должны энергетикам 15,2 млн рублей. Антилидеры в районе - «Ленское предприятие жилищного хозяйства», «Град-Сервис» и управляющая компания «Партнер».
ИСТОЧНИК KP.RU