Белорусские шашистки лидируют на чемпионате мира в Якутске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-17T10:47:47+03:00

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16 июня в ЦСП «Триумф» были сыграны партии сразу в двух турах чемпионата мира по международным шашкам среди женщин. После изнурительных матчей на лидирующие позиции вышла спортсменка из Беларуси, двукратная чемпионка страны Дарья Федорович.

На счету лидера чемпионата мира – 12 очков. Лучший результат из якутских спортсменок на домашней доске показала Ксения Нахова, которая смогла набрать 9 очков. На одно очко отстает от Ксении Матрена Ноговицына.

Сегодня Ксения Нахова встретится с Ханьцзин Чжао из Китая.

- Надо признать, что начало чемпионата для наших спортсменок провальное. Хотя, конечно, делать выводы пока рано, ведь впереди еще 7 туров и возможность показать лучший результат еще сохраняется, - прокомментировал главный тренер сборной Якутии по шашкам Александр Азаров сайту «Спорт Якутии». – Мы возлагали наши надежды на нашего лидера – чемпионку Европы по международным шашкам Матрену Ноговицыну. Но одним из ключевых матчей для нее стало поражение от еще одной нашей шашистки Натальи Шестаковой.

ИСТОЧНИК KP.RU