Кругосветка на самолетах: в Якутск прибыли участники авиаэкспедиции

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-17T09:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

15 июня в аэропорт «Якутск» прибыла группа авиаторов, совершающих кругосветное путешествие.

21 человек на семи самолетах начали свое путешествие из Германии в начале июня.Через Польшу, Белоруссию и всю Россию они планируют добраться до Северной Америки. Кругосветное путешествие займет около 6 недель.

Пилот Детлеф Шультц рассказал, что их перелет из Иркутска до Якутска занял 4,5 часа. Далее, через Магадан и Анадырь, путешественники планируют полететь на Аляску.

- Россия потрясла нас своими масштабами, особенно Сибирь. Здесь очень красивая природа – так много лесов, гор, рек. Но самое главное – это хорошие люди. Везде нас встречали очень тепло. В Якутске мы хотим посетить музей мамонта и музей института мерзлотоведения, - рассказали пилот Лоренц Форстер и его жена, штурман Габриель Прондзински.

ИСТОЧНИК KP.RU