СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-17T09:05:21+03:00

Под ограничения подпадут районы, где будет производиться врезка запорной арматуры, а также промывка и дезинфекция водолинии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничения подачи воды в столице республики пройдут с 18 по 20 июня

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В ближайшие три дня жители девяти кварталов Якутска останутся без воды. Ограничения подачи воды в столице республики пройдут с 18 по 20 июня.

Как сообщает пресс-служба "Водоканала", 18 июня с 14:00 до 17:00 в связи с врезкой запорной арматуры будет ограничена подача воды в 46 и 47 кварталы.

19 июня с 14:00 до 17:00 по той же причине не будет воды у жителей 29 квартала.

С 22:00 20 июня до 6:00 21 июня будет идти промывка и дезинфекция водолинии «Водоузел №1 – Водоузел №6». Из-за этого под ограничение водоснабжения подпадут 40, 43, 9, 52, 165 и 15 (частично, дома ближе к ул. Строителей) кварталы. По той же причине без воды останутся ГПТУ-14, Столичный рынок и ФАПК «Якутия».

ИСТОЧНИК KP.RU