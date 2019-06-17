2019-06-17T08:54:43+03:00
Общество

Якутия станет центром культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

18-22 июня состоится X Межрегиональный смотр деятельности малочисленных народов
Мария Удовкина
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На смотр ожидается визит заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.На смотр ожидается визит заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.
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В Якутске 18-22 июня состоится X Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

На несколько дней в Якутии соберутся представители редких народов и продемонстрируют свою культуру, традиции и обычаи, народное творчество. Также пройдут конференции и круглые столы для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.

На смотр ожидается визит заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, министров культуры Сибири и Дальнего востока, которые побывают на Ысыахе в Намском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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