На федеральной трассе «Лена» отремонтируют 110 километров дорожного полотна

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-17T08:45:43+03:00

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18 участков федеральной автомобильной дороги «Лена» будут отремонтированы. На восьми из них запланированы капитальные работы.

Сейчас специалисты занимаются заменой водопропускных труб, укреплением русла и откосной части земляного полотна, расчисткой кюветов.

У поселка Хатыми Нерюнгринского района началась укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. В рамках капитального ремонта на этом участке федеральной трассы будут установлены линии искусственного освещения и новое барьерное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU