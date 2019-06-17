2019-06-17T08:45:43+03:00
Общество

На федеральной трассе «Лена» отремонтируют 110 километров дорожного полотна

Установят линии искусственного освещения и новое барьерное ограждение
Мария Удовкина
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Восемь участков дороги ждет капитальный ремонт.Восемь участков дороги ждет капитальный ремонт.
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18 участков федеральной автомобильной дороги «Лена» будут отремонтированы. На восьми из них запланированы капитальные работы.

Сейчас специалисты занимаются заменой водопропускных труб, укреплением русла и откосной части земляного полотна, расчисткой кюветов.

У поселка Хатыми Нерюнгринского района началась укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. В рамках капитального ремонта на этом участке федеральной трассы будут установлены линии искусственного освещения и новое барьерное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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