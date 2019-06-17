На федеральной трассе «Лена» отремонтируют 110 километров дорожного полотна
Установят линии искусственного освещения и новое барьерное ограждение
Восемь участков дороги ждет капитальный ремонт.
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18 участков федеральной автомобильной дороги «Лена» будут отремонтированы. На восьми из них запланированы капитальные работы.
Сейчас специалисты занимаются заменой водопропускных труб, укреплением русла и откосной части земляного полотна, расчисткой кюветов.
У поселка Хатыми Нерюнгринского района началась укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. В рамках капитального ремонта на этом участке федеральной трассы будут установлены линии искусственного освещения и новое барьерное ограждение.
ИСТОЧНИК KP.RU