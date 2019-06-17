2019-06-17T09:04:48+03:00
Спорт

В Якутске открылась футбольная школа «Спартак Юниор»

В воспитании детей применяется методика Академии футбольного клуба «Спартак»
Мария Удовкина
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Церемонию посетили около 200 человек. Фото: News.ykt.|Церемонию посетили около 200 человек. Фото: News.ykt.|
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16 июня в Якутске открылась первая на Дальнем Востоке школа «Спартак Юниор». В подготовке детей применяется методика Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова.

- Обучение в школе стоит пять тысяч рублей в месяц. В стоимость входят 16 занятий: три тренировки и один игровой день в неделю. На обучение берем детей от 6 до 14 лет, - сообщил News.ykt руководитель школы Владислав Иванов.

Церемонию посетили около 200 человек. В основном это были будущие воспитанники школы, которые накануне прошли первые пробные занятия, и их родители. Но и преданные фанаты «Спартака» не остались в стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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