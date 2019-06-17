Создать "туристическое лицо" Оймякона готовы 140 компаний

СЕГОДНЯ 04:41 2019-06-17T09:05:31+03:00

Для участия в конкурсе зарегистрировалось 140 претендентов. Фото: oymyakon.world.

Концепцию туристического кластера на Полюсе Холода выработают в рамках Открытого всероссийского конкурса

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14 июня завершился прием заявок на участие в Открытом всероссийском конкурсе с международным участием на создание концепции туристического кластера села Оймякон.

Из 140 зарегистрированных претендентов по итогам технической экспертизы проектов в следующий тур будут допущены 22 команды: 10 консорциумов и 12 индивидуальных заявок.

На основе эссе и портфолио реализованных проектов жюри под председательством главы Якутии Айсена Николаева выберет трех финалистов, имена которых объявят 24 июня. Именно они и разработают концепцию туристического кластера в Оймяконе.

Главная цель конкурса - увеличение потока туристов на Полюс Холода.

ИСТОЧНИК KP.RU