2019-06-17T09:06:24+03:00
Общество

Якутские блогеры испытали работу полицейских

Сотрудники МВД организовали встречу с блогерами
Мария Удовкина
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Встреча прошла в рамках Международного дня блогера.Встреча прошла в рамках Международного дня блогера.
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15 июня в рамках Международного дня блогера сотрудниками МВД Якутии был организован совместный рейд с активными интернет-пользователями Якутска.

Первая «Мисс Якутии», блогер и общественница Алена Алексеева, блогер Иннокентий Олесов ознакомились с работой правоохранителей.

Мероприятие началось с инструктажа, необходимого для оперативно-профилактической операции «Жилой сектор». Блогеры узнали методы предупреждения бытовой преступности, алкоголизма, а также выявления нарушений общественного порядка.

После инструктажа участники рейда посетили граждан, состоящих на учете, провели с ними беседы и ознакомились с условиями быта.

В завершение акции блогеры поблагодарили стражей порядка и пожелали успехов в этой нелегкой службе, отметив, что работа полицейских достойна уважения. Блогеры выразили желание, что мероприятия в таком формате будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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