2019-06-16T04:43:22+03:00
Общество

15 улиц и 3 моста: в Якутске приступили к обновлению улично-дорожной сети

По нацпроекту «БКАД 2.0» в столице республики отремонтируют и построят 19 объектов
Нинель ГУСЕВА
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На дорожное строительство в 2019 году будет потрачено 1,5 млрд рублей.На дорожное строительство в 2019 году будет потрачено 1,5 млрд рублей.Фото: ЯСИА
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В Якутске приступили к обновлению улично-дорожной сети. В рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют и построят 19 объектов.

Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дорожное строительство в 2019 году будет потрачено 1,5 млрд рублей. По 500 млн рублей на эти цели выделено из республиканского и федерального бюджета, а также из бюджета Якутска.

На эти деньги будут отремонтировано 25,8 км улиц, построены 3 моста и подъездные дороги к мкр. Северный. В Якутске будут отремонтированы улицы Автодорожная, Ивана Арбиты, Красильникова, Пилотов, Ларионова, Суоруна Омоллоона, Бестужева-Марлинского, Чайковского, Жорницкого, Петра Алексеева и Хатын-Юряхское шоссе. В Мархе – улицы Газовиков, Школьная, Экспериментальная и Якова Петерса. Также будут построены мосты через реки Мархинка, Северный и Шестаковка.

Работы должны быть завершены до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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