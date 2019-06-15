Фоторепортаж о том, как прошел Ысыах-2019 в Москве

15 Июнь 14:59 2019-06-17T09:06:47+03:00

На празднике была установлена якутская Ураса. Фото: Антон Пак.

В этот день для москвичей прошли конкурсы, выставки и спортивные состязания «Хапсагай»

Изменить размер текста: A A

15 июня в музее-заповеднике «Коломенское» отметили главный якутский национальный праздник – Ысыах. В этот день для москвичей прошли конкурсы, выставки и спортивные состязания «Хапсагай».

В этом году праздник возглавила делегация из Алданского района. С помощью телемоста эстафету проведения Ысыаха в 2020 году передали Намскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU