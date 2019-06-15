2019-06-17T09:06:47+03:00
Общество

Фоторепортаж о том, как прошел Ысыах-2019 в Москве

В этот день для москвичей прошли конкурсы, выставки и спортивные состязания «Хапсагай»
Мария Удовкина
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На празднике была установлена якутская Ураса. Фото: Антон Пак.На празднике была установлена якутская Ураса. Фото: Антон Пак.
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15 июня в музее-заповеднике «Коломенское» отметили главный якутский национальный праздник – Ысыах. В этот день для москвичей прошли конкурсы, выставки и спортивные состязания «Хапсагай».

В этом году праздник возглавила делегация из Алданского района. С помощью телемоста эстафету проведения Ысыаха в 2020 году передали Намскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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