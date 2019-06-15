Кыыдаана Игнатьева запустила голосование на лучший мурал

15 Июнь 11:50 2019-06-17T09:07:09+03:00

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Якутская художница Кыыдаана Игнатьева вместе со своей командой распишет одну из стен дома в Олекминске. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

Жителям Якутии Кыыдаана предложила выбрать эскиз будущего мурала с помощью голосования. Отдать голос понравившейся работе можно на официальном сайте Олекминска.

- Роспись планируется этим летом, в рамках Якутского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA», — отметила художница.

Фестиваль «LETO YAKUTIA» выиграл в конкурсе президентских грантов России и получил 6 миллионов рублей на развитие. Об этом сообщила художница, арт-директор центра компетенций по вопросам городской среды республики Кыыдаана Игнатьева на своей странице в соцсети. Художница отметила, что полученные деньги они планируют потратить на размещение арт-объектов в 15 населенных пунктах по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU