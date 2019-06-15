Айсен Николаев возложил цветы к памятнику освобождения Северо-Востока Китая

15 Июнь 07:32 2019-06-17T09:07:26+03:00

Делегация из Якутии прибыла в Харбин для участия в VI Российско-Китайском ЭКСПО.

Ежегодно чтобы почтить память павших героев в Харбин приезжают десятки тысяч российских туристов

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14 июня официальная делегация Якутии, возглавляемая Айсеном Николаевым, прибыла в Харбин для участия в VI Российско-Китайском ЭКСПО, которое будет проходить с 15 по 19 июня.

В первый день визита состоялась церемония возложения живых цветов к памятнику героям, павшим в боях за свободу и независимость Советского союза.

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз принял непосредственное участие в освобождении северо-восточных районов Китая от японских захватчиков. Всего за три недели советские воины разгромили миллионную группировку Квантунской армии. Общие боевые потери Красной армии за этот период превысили 12 тыс. человек.

Памятник, изготовленный талантливым русским архитектором Михаилом Бакичем, был возведен в Харбине в конце 1945 года в память об освобождении Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Ежегодно почтить память павших героев и возложить живые цветы к монументу в Харбин приезжают десятки тысяч российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU