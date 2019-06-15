В Якутске полным ходом идет подготовка к Ысыаху Туймаады

15 Июнь 06:37 2019-06-17T09:07:53+03:00

По словам Владимира Федорова, самое главное во время праздника – это комфорт горожан

Изменить размер текста: A A

14 июня исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров проверил ход работы в местности Ус Хатын, где 29-30 июня пройдет самый масштабный праздник встречи солнца – Ысыах Туймаады.

Как рассказал Владимир Федоров, в этом году на весь период празднования в Ус Хатын будут установлены умывальники, скамейки, санитарные точки снабдят туалетной бумагой. Кроме того, будет организован регулярный полив всей территории.

Для контроля за несанкционированной продажей алкоголя будут установлены камеры. Также ограничат заезд машин на территорию.

- Заезд посторонних машин, за исключением обслуживающей техники и автомобилей главы республики, главы города, будет строго ограничен. Усилим работу по автостоянкам, волонтеры на въездах будут регулировать поток транспорта, - сказал исполняющий обязанности главы.

По словам Владимира Федорова, самое главное во время праздника – это комфорт горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Программа Ысыаха Туймаады-2019

Традиционный Ысыах Туймаады пройдет 29-30 июня в местности Ус Хатын (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU