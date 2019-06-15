«Счастье в каждый дом»: в Якутске состоится ярмарка животных

15 Июнь 05:35 2019-06-17T09:08:11+03:00

Все животные у нас полностью готовы к проживанию с людьми: привиты, кастрированы. Фото: http://rodgor-vlg.ru.

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16 июня с 12:00 до 18:00 на площади Ленина состоится ярмарка пристройства животных «Счастье в каждый дом».

В течение всего дня гости смогут забрать с собой нового четвероногого друга, а также сделать селфи на специальной фотозоне. Для тех, кто не планирует заводить питомца, будут организованы пункты сбора помощи, куда можно принести корма, лакомства и игрушки для животных.

Кроме того, на ярмарке будет организована беседа со специалистами по вопросам стерилизации.

- Все животные у нас полностью готовы к проживанию с людьми: привиты, кастрированы. С новыми владельцами мы заключаем специальный договор, в случае нарушения просто забираем животное. Кроме того, мы отслеживаем состояние питомца в новой семье. Такие ярмарки действительно помогают найти новых хозяев, - сообщила «КП в Якутии» Злата Сычева, волонтер движения за ответственное обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU