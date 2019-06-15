В Якутске пройдет благотворительная тренировка под открытым небом

15 Июнь 03:23 2019-06-17T09:08:36+03:00

Цель тренировки – сбор денег на новую мебель для школы-интерната

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15 июня в 15:00 состоится благотворительный концерт на площади Ленина. Организаторы, фитнес-центр «Bodylineykt» и Центр по вопросам городской среды «LETO», планируют собрать деньги на новую мебель для Республиканской школы-интерната.

На благотворительном концерте жители Якутска могут принять участие в общей тренировке под открытым небом, а также «погонять» на стационарных велосипедах в рамках «Сайкл шоу».

Кроме того, 15 июня запланировано выступление известных артистов Якутии: артист национального театра имени С.А. Зверева, импровизатор хомусист Георгий Слепцов – Чагылхан, Ирена Файрушина, студия танца «ZAVOD», Розанна Зыкова, выступление модельного агентства «PRO MODELS» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU