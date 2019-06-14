В Ленском районе мать задолжала детям свыше 885 тысяч рублей

14 Июнь 11:51 2019-06-17T09:08:56+03:00

Женщина может быть направлена на исправительные или принудительные работы, арестована, либо лишена свободы. Фото: Пикабу.

В ее отношении возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов

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В Ленском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая не платила алименты собственным детям. Сумма ее долга свыше 885 тысяч рублей.

По документам должница обязана была перечислять 1/3 зарплаты или иного дохода ежемесячно до наступления совершеннолетия сыновей. Однако никаких денег мать своим детям не отправляла и даже не пыталась найти работу.

Сейчас они живут в детском доме. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по 157 статье (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Согласно данной статье женщина может быть направлена на исправительные или принудительные работы, арестована, либо лишена свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU