За неделю в Якутске инспекторы ГАИ задержали 80 пьяных водителей

14 Июнь 11:27 2019-06-17T09:09:10+03:00

За пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей.

С 7 по 13 июня сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

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С 7 по 13 июня сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За этот короткий период инспекторы выявили 80 пьяных водителей, из них шестерым грозит уголовная ответственность.

За последний месяц в столице республики произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей.

Так, 3 июня в Мархе пьяная автоледи, вылетев на «встречку», столкнулась сразу с двумя автомашинами. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей.

За пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Также машину нарушителя эвакуируют на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU