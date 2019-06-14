За неделю в Якутске инспекторы ГАИ задержали 80 пьяных водителей
С 7 по 13 июня сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За этот короткий период инспекторы выявили 80 пьяных водителей, из них шестерым грозит уголовная ответственность.
За последний месяц в столице республики произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей.
Так, 3 июня в Мархе пьяная автоледи, вылетев на «встречку», столкнулась сразу с двумя автомашинами. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей.
За пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.
Также машину нарушителя эвакуируют на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU