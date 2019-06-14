Три якутских проекта стали победителями архитектурного конкурса

14 Июнь 10:50 2019-06-17T09:09:47+03:00

Награждения победителей и выставка лучших проектов состоялась в Томске.

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Конкурс «Жилье и городская среда – лучшие практики» проходит с целью выявления новых тенденций и повышения качества в области строительства.

Работы участников оценивались в двух разделах: «Жилые комплексы» и «Городская среда». В каждом разделе по три номинации «Реализации», «Проекты», «Концепции».

Награждения победителей и выставка лучших проектов состоялась в Томске.

Первое место в разделе «Городская среда» в номинации «Концепция» занял проект парка будущих поколений «Саха_Z» от архитекторов из общества «Атриум» и «Восток+».

Первое место в разделе «Жилые комплексы» в номинации «Реализация» взял проект многоквартирного дома с общественным центром и теплой от бюро «Горпроект».

Третье место в разделе «Городская среда» в номинации «Реализация» было отдано проекту «Бульвар учителя» от общества «Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU