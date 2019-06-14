Встреча лета по-якутски: в Москве отметят национальный праздник Ысыах

14 Июнь 09:36 2019-06-17T09:10:01+03:00

Якутский Ысыах отмечается в Москве с 2007 года.

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Надежда Ангарская, Арина Данилова, Лиза Газизова и другие общественники разместили в Инстаграм видео-приглашение на главный якутский праздник, отметив, что событие будет интересно не только якутянам, но и жителям Москвы.

Праздник состоится в музее-заповеднике «Коломенское» 15 июня. В этот день москвичи смогут посетить выставку якутских народных промыслов, посмотреть состязания по борьбе хапсагай, конкурс костюмов, а также оценить вкус традиционных якутских блюд.

В этом году Ысыа возглавит делегация из Алданского района. Кроме того, специально из Якутии на праздник приедет алгысчыт – человек, проводящий церемонию благословления.

Напомним, что в 2007 году в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, на территории музея-заповедника «Коломенское» была установлена коновязь Сэргэ – символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы народов России. Это событие положило начало ежегодному празднованию Ысыаха на московской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU