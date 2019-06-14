В Якутске отметят Международный день йоги

14 Июнь 08:40 2019-06-17T09:10:18+03:00

После открытого урока учителя расскажут об истории и философии йоги, ответят на вопросы присутствующих. Фото: News.ykt.

Йога под открытым небом порадует жителей Якутска с любым уровнем подготовки

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16 июня в 8:00 на стадионе «Туймаада» состоится открытый урок по йоге для всех желающих, с любым уровнем подготовки.

Как сообщают организаторы, время выбрано не случайно. Утренние часы считаются наполненными благостной тонкой энергией, которая настраивает на продуктивную практику.

Как сообщает News.ykt, на стадионе «Туймаада» будет установлено 3 подиума. На каждом — по два инструктора, которые будут демонстрировать упражнения. Мастер-класс проведет Мария Ли, преподаватель традиционной йоги с 25-летним опытом.

После открытого урока учителя также расскажут об истории и философии йоги, ответят на вопросы присутствующих.

Вход на мастер-класс свободный. Необходимо принести с собой удобную спортивную форму, мазь от комаров и обязательно коврик для занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU