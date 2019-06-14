Бизнес по-семейному: жительница Якутска «подарила» сыну здание, принадлежащее ее компании

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-14T08:15:46+03:00

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50-летняя жительница Якутска, генеральный директор одной из производственно-инвестиционных компаний города, «подарила» сыну имущество своей же компании. Дело было в 2016 году.

За регистрацией перехода права собственности на нежилое здание, принадлежащее возглавляемой ею компании, на ООО, директором которого был ее сын, женщина обратилась в Росреестр. Вместе с заявлением она представила документы, в том числе фиктивный протокол собрания акционеров о продаже здания. Этого было достаточно, чтобы переоформить право собственности на объект, рыночная стоимость которого превышала 31,5 млн рублей.

На суде женщина вину не признала, настаивая, что сделка была совершена с ведома и согласия учредителей компании. Несмотря на это, экс-гендиректора признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и полумиллионному штрафу. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU