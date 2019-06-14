В авиакомпании «Якутия» будет больше маршрутов

14 Июнь 06:58 2019-06-17T09:10:41+03:00

В перспективе - организация маршрутов из Сеула в Москву, Улан-Удэ, Иркутск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Хабаровск

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11 июня представители южно-корейской авиакомпании AnamAirServicesCo прилетели в Якутск, чтобы обсудить возможность увеличения туристов из Южной Кореи в Якутию.

С делегацией встретился генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов.

На данный момент наблюдается существенная разница в количестве пассажиров на рейсах Якутск – Сеул - Якутск: 80% это граждане России, 20% - граждане Южной Кореи. Для решения данного вопроса было предложено увеличить количество рейсов в неделю, расширить канал сбыта с централизованным офисом продаж, разработать разные туристические пакеты.

Корейская сторона отметила большой туристический потенциал республики, который очень привлекает иностранных граждан: Ленские столбы, Булуус, Курулуур, экстремальная зима и многое другое. Для создания турпакетов выразили готовность организовать ярмарки с участием корейских турфирм. Речь шла и о перспективах организации новых маршрутов с удобной стыковкой из Сеула в Москву, Улан-Удэ, Иркутск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU