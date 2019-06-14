В Якутии пройдет эко-квест «Чистые игры»

14 Июнь 06:26 2019-06-17T09:11:08+03:00

Цель квеста - собрать как можно больше мусора, сдать его и получить баллы.

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В Амгинском районе пройдут "Чистые игры" в рамках VII спортивных игр народов республики.

"Чистые игры" – это командные соревнования, в процессе которых участники собирают мусор, сдают его скупщикам и получают баллы. Победители получают призы.

Помимо сбора мусора предусмотрена викторина, пикник, экологическая дискуссия и дополнительные конкурсы, в рамках которых возможно получить дополнительные баллы, необходимые для победы команды.

Регистрация участников будет проходить до 5 июля на официальном сайте.

Сами игры возникли в Санкт-Петербурге в 2014 году благодаря группе активистов. Сейчас в соревнованиях участвуют 256 городов, включая зарубежные. В общей сложности, участники игр убрали уже 922 тонны мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU