В Якутии пройдет эко-квест «Чистые игры»
В Амгинском районе пройдут "Чистые игры" в рамках VII спортивных игр народов республики.
"Чистые игры" – это командные соревнования, в процессе которых участники собирают мусор, сдают его скупщикам и получают баллы. Победители получают призы.
Помимо сбора мусора предусмотрена викторина, пикник, экологическая дискуссия и дополнительные конкурсы, в рамках которых возможно получить дополнительные баллы, необходимые для победы команды.
Регистрация участников будет проходить до 5 июля на официальном сайте.
Сами игры возникли в Санкт-Петербурге в 2014 году благодаря группе активистов. Сейчас в соревнованиях участвуют 256 городов, включая зарубежные. В общей сложности, участники игр убрали уже 922 тонны мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU