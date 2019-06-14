2019-06-17T09:11:26+03:00
Происшествия

В Мирнинском районе на военно-полевых сборах умер подросток

Парень почувствовал недомогание на утренней зарядке
Мария Удовкина
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Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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8 июня 2019 года во время военно-полевых сборов в поселке Заря 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание на утренней зарядке. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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