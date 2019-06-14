Временно приостановлено движение через реку Малая Ботуобуя
Неисправны крепления руслового звена
Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14 июня.
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Из-за неисправности крепления руслового звена понтонной переправы через реку Малая Ботуобуя временно приостановлено движение.
В данное время ведутся работы по восстановлению целостности крепления переправы, на въездах установлены предупреждающие дорожные знаки. Всего задействовано 5 человек и 4 единицы спецтехники.
Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU