2019-06-17T09:12:49+03:00
Происшествия

Временно приостановлено движение через реку Малая Ботуобуя

Неисправны крепления руслового звена
Мария Удовкина
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Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14 июня.Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14 июня.
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Из-за неисправности крепления руслового звена понтонной переправы через реку Малая Ботуобуя временно приостановлено движение.

В данное время ведутся работы по восстановлению целостности крепления переправы, на въездах установлены предупреждающие дорожные знаки. Всего задействовано 5 человек и 4 единицы спецтехники.

Ориентировочно проезд будет открыт до 18:00 14 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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