В Якутию прибыла новая лесопожарная техника
Она позволит оперативнее и быстрее тушить пожары
Республика получила 28 единиц новой техники.
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14 июня в Якутск дополнительно прибыла лесопожарная техника, это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Напомним, что в этом году республика получила 28 единиц новой техники, которая будет применяться в тушении лесных пожаров. Новый транспорт позволит проводить противопожарное обустройство территорий, быстро добираться к труднодоступным лесным участкам и оперативно тушить лесные пожары.
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ИСТОЧНИК KP.RU