2019-06-17T09:13:04+03:00
Происшествия

В Якутию прибыла новая лесопожарная техника

Она позволит оперативнее и быстрее тушить пожары
Мария Удовкина
Поделиться:
Республика получила 28 единиц новой техники.Республика получила 28 единиц новой техники.
Изменить размер текста:

14 июня в Якутск дополнительно прибыла лесопожарная техника, это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экология».

Напомним, что в этом году республика получила 28 единиц новой техники, которая будет применяться в тушении лесных пожаров. Новый транспорт позволит проводить противопожарное обустройство территорий, быстро добираться к труднодоступным лесным участкам и оперативно тушить лесные пожары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутия получила 28 единиц лесопожарной техники

Общая сумма техники составила 85 млн рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24