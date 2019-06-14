В Намском районе пенсионер похитил у другого пакет с продуктами
Мужчина под видом помощи похитил продукты на 1000 рублей
Сотрудники МВД отыскали вора «по горячим следам». Им оказался 63-летний уроженец Кобяйского района.Фото: Архив "КП"
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Рецидивист предложил 68-летнему дедушке донести продукты до дома. Однако получив пакет, злоумышленник убежал в неизвестном направлении, воспользовавшись тем, что потерпевший медленно ходит.
Сотрудники МВД отыскали вора «по горячим следам». Им оказался 63-летний уроженец Кобяйского района. Сейчас в его отношении проводится проверка. Продукты были возвращены владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU