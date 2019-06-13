Айсен Николаев встретился с прокурором Якутии Олегом Нарковским

13 Июнь 10:58 2019-06-17T10:08:00+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев 13 июня провел рабочую встречу с назначенным прокурором республики, старшим советником юстиции Олегом Нарковским.

На встрече обсуждены вопросы, связанные с соблюдением действующего законодательства в республике и надзорной деятельностью.

Олег Нарковский сообщил, что готов приступить к работе. В своей деятельности он намерен применить весь накопленный опыт работы и вести прокурорский надзор во всех сферах жизни региона.

- Особое внимание планирую уделить в борьбе с коррупцией, экологическим преступлениям, соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также, в первую очередь, планирую ознакомиться с работой районных подразделений прокуратуры, - отметил он.

Айсен Николаев пожелал Олегу Нарковскому успехов в работе и выразил уверенность, что профессиональный опыт и высокая компетентность позволят ему сразу же включиться в работу республиканской прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU