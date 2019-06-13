Степанида Артахинова завоевала две медали на Чемпионате мира по стрельбе из лука

13 Июнь 09:41 2019-06-17T10:07:43+03:00

Всего сборная России завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и заняла второе место в медальном зачете.

Якутская лучница примет участие в XVI Паралимпийских летних играх в 2020 году

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В Нидерландах завершился чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Якутская лучница Степанида Артахинова стала обладательницей двух медалей и завоевала право выступить на Паралимпийскеих играх в Токио в 2020 году.

Напомним, в первый день турнира Степанида Артахинова установила рекорд чемпионата мира в стрельбе из блочного лука, набрав 693 очка.

В финалах чемпионата Артахинова стала бронзовым призером в командном зачете в стрельбе из блочного лука.

В дисциплине «микст» Степанида выступала вместе Баиром Шигаевым из Улан-Удэ, который родился и вырос в Мирном. Спортсмены стали серебряными призерами турнира.

Всего сборная России завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и заняла второе место в медальном зачете. Победителем медального зачета стала сборная Китая.

По итогам чемпионата 80 спортсменов примут участие в XVI Паралимпийских летних играх-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU