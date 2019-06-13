2019-06-13T09:35:11+03:00
Происшествия

В Нерюнгри двое молодчиков угнали «Жигули» без аккумулятора

Возвращаясь из магазина с очередной «горячительного», парням захотелось покататься
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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В Нерюнгри двое молодчиков угнали «ВАЗ-2106». С заявлением в полицию обратился 64-летний местный житель

Угонщиков нашли в тот же день – ими оказались местные жители 19 и 26 лет. Как выяснилось, в тот день подвыпившие молодые люди, возвращаясь из магазина с очередной «горячительного», обратили внимание на припаркованный автомобиль и решили покататься.

Они проникли в салон «шестерки», разбив стекло, но завести не смогли - аккумулятора в машине не было. Однако желание покататься было сильнее обстоятельств – парни докатили «Жигули» до ближайших гаражей, где нашли подходящий аккумулятор.

Правда, счастье угонщиков было недолгим – вскоре машина заглохла окончательно. Парни повредили авто, чтобы скрыть следы преступления, и скрылись.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые вину признали. За угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору молодчикам «светит» до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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