Более 500 семей Якутии стали жить лучше благодаря льготному кредитованию

13 Июнь 09:11 2019-06-17T09:29:25+03:00

Максимальная сумма кредита – 150 тысяч рублей до 5 лет.

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Более 500 семей республики улучшили условия проживания за счет льготного кредитования на благоустройство жилых домов.

Программа «Благоустройство жилого дома» выдает займы по сниженным процентным ставкам (7,5 % годовых) и действует до 2020 года. Максимальная сумма кредита – 150 тысяч рублей до 5 лет.

За весь период реализации программы за кредитом обратилось 710 семей, из них 510 заявок были одобрены. Наиболее активно льготным кредитованием пользуются жители Горного, Вилюйского, Сунтарского, Таттинского районов.

Льготный кредит предоставляется на подключение частного дома к централизованному отоплению, приобретение и установку отопительных котлов или на проведение благоустройства жилого дома.

Для совершенствования продукта на совещании принято решение рассмотреть возможность включить в программу пригороды Якутска: Маган, Марха, Табага, Тулагино, Капитоновка, Кильдямцы, Сырдах, Хатассы, Владимировка и Пригородный.

ИСТОЧНИК KP.RU