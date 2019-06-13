Житель Якутии открыл стрельбу из ружья в многоквартирном доме
Мужчина был изрядно навеселе
Нарушителя лишили права на хранение и ношение оружия на три года, ружье конфисковали в доход государства.Фото: Архив "КП"
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Житель Анабарского района Якутии открыл стрельбу в новостройке. Мужчина был изрядно навеселе и 4 раза выстрелил из гладкоствольного ружья в многоквартирном жилом доме.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. За стрельбу в населенном пункте мужчину лишили права на хранение и ношение оружия на три года. Ружье конфисковали в доход государства.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU