В Якутске временно отключат воду
Отключение планируется на улицах Гольминка, 1-я База, 50 лет Советской Армии, Речной порт
Ограничение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
С 22 часов 13 июня до 6 часов утра 14 июня в некоторых районах Якутска будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба «Водоканала».
Ограничение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии «Водоузел №1 — Водоузел №2», говорится в сообщении.
Под временное ограничение попадут частные дома на ул. Гольминка и 1-я База, жилые дома 86/2 и 86/3 на ул. 50 лет Советской Армии, Промышленный техникум, ОАО «Алмазы Анабара», Речной порт.
ИСТОЧНИК KP.RU