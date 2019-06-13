2019-06-17T09:29:41+03:00
Общество

В Якутске временно отключат воду

Отключение планируется на улицах Гольминка, 1-я База, 50 лет Советской Армии, Речной порт
Мария Удовкина
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Ограничение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии.Ограничение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии.Фото: Архив "КП"
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С 22 часов 13 июня до 6 часов утра 14 июня в некоторых районах Якутска будет отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Ограничение связано с промывкой и дезинфекцией водолинии «Водоузел №1 — Водоузел №2», говорится в сообщении.

Под временное ограничение попадут частные дома на ул. Гольминка и 1-я База, жилые дома 86/2 и 86/3 на ул. 50 лет Советской Армии, Промышленный техникум, ОАО «Алмазы Анабара», Речной порт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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