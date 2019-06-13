На территории Верхоянского района действуют четыре природных пожара

13 Июнь 05:46 2019-06-17T09:29:57+03:00

12 июля глава Якутии провел экстренное совещание по ситуации с природными пожарами в Верхоянском районе.

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Три пожара в Верхоянском районе находятся в зоне космомониторинга и один действует на землях иных категорий. Для организации контроля и тушения работает межведомственная группа в составе 34 человек во главе с заместителем председателя Денисом Белозеровым.

- Ситуация находится на контроле ведомства и правительства республики. На случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению сил и средств аэромобильной группировкой ведомства, — прокомментировал ЯСИА заместитель начальника Главного управления МЧС России по Якутии Евгений Рощин.

Напомним, 12 июля глава Якутии провел экстренное совещание по ситуации с природными пожарами в Верхоянском районе. Айсен Николаев назначил оперативную группу по расследованию причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU