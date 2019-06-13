В Анабарском районе местный житель стрелял в квартире

13 Июнь 05:23 2019-06-17T09:30:24+03:00

Прокуратура лишила мужчину права на ношение и хранение оружия на 3 года. Фото: Архив "КП"

Он был в состоянии алкогольного опьянения

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В Анабарском районе, мужчина, будучи пьяным, произвел 4 выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия в многоквартирном жилом доме.

Прокуратура Анабарского района назначила стрелку наказание в виде лишения специального права на хранение и ношение оружия на срок 3 года с конфискацией в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU