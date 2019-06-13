В Анабарском районе местный житель стрелял в квартире
Он был в состоянии алкогольного опьянения
Прокуратура лишила мужчину права на ношение и хранение оружия на 3 года.Фото: Архив "КП"
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В Анабарском районе, мужчина, будучи пьяным, произвел 4 выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия в многоквартирном жилом доме.
Прокуратура Анабарского района назначила стрелку наказание в виде лишения специального права на хранение и ношение оружия на срок 3 года с конфискацией в доход государства.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU