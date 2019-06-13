2019-06-17T09:30:24+03:00
Происшествия

В Анабарском районе местный житель стрелял в квартире

Он был в состоянии алкогольного опьянения
Мария Удовкина
Поделиться:
Прокуратура лишила мужчину права на ношение и хранение оружия на 3 года.Прокуратура лишила мужчину права на ношение и хранение оружия на 3 года.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Анабарском районе, мужчина, будучи пьяным, произвел 4 выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия в многоквартирном жилом доме.

Прокуратура Анабарского района назначила стрелку наказание в виде лишения специального права на хранение и ношение оружия на срок 3 года с конфискацией в доход государства.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24