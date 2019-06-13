Спортсмены СВФУ завоевали золото на Кубке мира по мас-рестлингу
Студент Института физической культуры и спорта СВФУ Василий Андросов и выпускник Айсен Атастыров стали победителями первого этапа Кубка мира по мас-рестлингу 2019 года в Баку.
- Уже не так легко выигрывать в выездных соревнованиях. Но мне помогли мой опыт и упорные тренировки, – вспоминает выпускник ИФКиС Айсен Атастыров. – Все схватки у меня были равными: соперников из Украины и Узбекистана победил со счетом 2:1.
Василий Андросов рассказал, что победа на соревнованиях в Баку – его первое достижение на таком уровне:
- Я чувствовал большую ответственность, потому что выступал за сборную России. Мне нужно было обязательно выиграть. Мы с тренером очень усердно готовились к турниру, тщательно изучали соперников и их слабые места. Благодаря хорошим тренировкам выиграл первый этап.
Следующий этап Кубка мира по мас-рестлингу пройдет 15-19 августа в Узбекистане.
ИСТОЧНИК KP.RU