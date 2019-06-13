Спортсмены СВФУ завоевали золото на Кубке мира по мас-рестлингу

13 Июнь 04:43 2019-06-17T09:30:44+03:00

Следующий этап Кубка мира по мас-рестлингу пройдет 15-19 августа в Узбекистане. Фото: СВФУ.

Василий Андросов и Айсен Атастыров отметили, что упорные тренировки помогли им одержать победу

Изменить размер текста: A A

Студент Института физической культуры и спорта СВФУ Василий Андросов и выпускник Айсен Атастыров стали победителями первого этапа Кубка мира по мас-рестлингу 2019 года в Баку.

- Уже не так легко выигрывать в выездных соревнованиях. Но мне помогли мой опыт и упорные тренировки, – вспоминает выпускник ИФКиС Айсен Атастыров. – Все схватки у меня были равными: соперников из Украины и Узбекистана победил со счетом 2:1.

Василий Андросов рассказал, что победа на соревнованиях в Баку – его первое достижение на таком уровне:

- Я чувствовал большую ответственность, потому что выступал за сборную России. Мне нужно было обязательно выиграть. Мы с тренером очень усердно готовились к турниру, тщательно изучали соперников и их слабые места. Благодаря хорошим тренировкам выиграл первый этап.

Следующий этап Кубка мира по мас-рестлингу пройдет 15-19 августа в Узбекистане.

ИСТОЧНИК KP.RU