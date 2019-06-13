В Якутске открылось первое собрание Ленского клуба

13 Июнь 04:09 2019-06-17T09:03:36+03:00

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В Якутске 12 июня стартовало первое собрание Ленского клуба. Открыл мероприятие руководитель республики Айсен Николаев.

Ленский клуб – нетворкинг-площадка, объединившая ведущих российских и региональных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов. Миссия мероприятия заключается в консолидации мнений и инициатив интеллектуальных, политических и бизнес-кругов Якутии.

- Сегодня якутянам нужно ответить на очень серьезный вызов – нехватку современных профессиональных компетенций. Возможность получать самые передовые знания должна быть у всех жителей республики. Только в этом случае откроются шлюзы для продвижения новых отраслей, основанных на наших уникальных особенностях, культуре и талантах. Только в этом случае позитивные перемены будут необратимыми, а Якутия станет лидером преобразований, – сказал Глава Якутии.

Отметим, что Ленский клуб будет длиться два дня. В программе – лекции, панельные дискуссии, посвященные цифровой экономике, социологии и IT-отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU