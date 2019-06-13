Верхневилюйские пляжники – лидеры чемпионата республики

13 Июнь 03:34 2019-06-17T09:03:16+03:00

Победители примут участие в зональных соревнованиях Спартакиады школьников России во Владивостоке.Фото: Спорт Якутии.

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На городском пляже завершился чемпионат республики по пляжному волейболу среди школьников в зачет Спартакиады народов Якутии.

Как сообщает сайт газеты «Спорт Якутии», команды, занявшие призовые места на этом чемпионате, имеют право участвовать на зональных соревнованиях Спартакиады школьников России во Владивостоке.

Соревнования проходили в трудных условиях жары и ветра. Борьба за первое место была особенно изнурительной для команд Танды (Готовцева Аня и Аммосова Аня) и Боотулуу Саввинова Алена и Андреева Сиибиктэ). В равной борьбе победила команда Танды Устьалданского района (тренер – Максим Николаевич Аммосов) Тандинцы оказались более выносливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU