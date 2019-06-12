2019-06-17T09:02:46+03:00
Общество

Жители Якутии отметили День России

Поздравление от Главы республики, торжественная выдача паспортов отличникам и музыкальный концерт
Мария Удовкина
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8 отличников учебы получили из рук Айсена Николаева свои главные документы – паспорта граждан РФ.8 отличников учебы получили из рук Айсена Николаева свои главные документы – паспорта граждан РФ.
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12 июня на площади Ленина в Якутске состоялось празднование Дня России «Моя страна – Моя Россия!». Жителей и гостей столицы с праздником поздравил Глава республики Айсен Николаев.

Ил Дархан дал старт новому летнему трудовому сезону студенческих отрядов. Он пожелал ребятам больших успехов в трудовой службе на благо всей страны и родной республики, отметив, что их вклад очень важен.

Одни бойцы отправятся трудиться на всероссийские студенческие стройки, другие поедут работать в Красноярский край, где пройдут школу подготовки вожатых.

Кроме того, в День России 8 юношей и девушек, хорошисты учебы и активисты, получили из рук Айсена Николаева свои главные документы – паспорта граждан РФ.

Праздник на площади Ленина украсили выступления симфонического хора Государственной филармонии Якутии, духового оркестра «Lena river Brass», гала-концерт X республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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