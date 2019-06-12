Жители Якутии отметили День России
12 июня на площади Ленина в Якутске состоялось празднование Дня России «Моя страна – Моя Россия!». Жителей и гостей столицы с праздником поздравил Глава республики Айсен Николаев.
Ил Дархан дал старт новому летнему трудовому сезону студенческих отрядов. Он пожелал ребятам больших успехов в трудовой службе на благо всей страны и родной республики, отметив, что их вклад очень важен.
Одни бойцы отправятся трудиться на всероссийские студенческие стройки, другие поедут работать в Красноярский край, где пройдут школу подготовки вожатых.
Кроме того, в День России 8 юношей и девушек, хорошисты учебы и активисты, получили из рук Айсена Николаева свои главные документы – паспорта граждан РФ.
Праздник на площади Ленина украсили выступления симфонического хора Государственной филармонии Якутии, духового оркестра «Lena river Brass», гала-концерт X республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни.
ИСТОЧНИК KP.RU