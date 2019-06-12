2019-06-17T09:30:56+03:00
Происшествия

Временно затруднено движение через реку Малая Ботуобуя

На 12 июня уровень воды составляет 2,8 метра
Мария Удовкина
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Проезд машин осуществляется при помощи буксировки. Фото: Якутия.Инфо.Проезд машин осуществляется при помощи буксировки. Фото: Якутия.Инфо.
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Управление федеральной дороги «Вилюй» сообщает, что в связи с осадками и поднятием уровня воды на реке Малая Ботуобуя временно затруднено движение на понтонной переправе дороги А-331 «Вилюй».

Дорожниками организована перевозка людей вахтовым автобусом, проезд машин осуществляется при помощи буксировки. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники.

Отметим, что установка дополнительных звеньев невозможна из-за недостаточной осадкой воды.

На 12 июня уровень воды составляет 2,8 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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