2019-06-17T09:01:09+03:00
Спорт

Якутский пенсионер завоевал «золото» на чемпионате по компьютерному многоборью

Обязательное условие для участия в чемпионате – возраст от 55 лет
Мария Удовкина
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В категории начинающий пользователь Якутию представил Алексей Гордеевич, в категории уверенный пользователь - Октябрина Афанасьевна.В категории начинающий пользователь Якутию представил Алексей Гордеевич, в категории уверенный пользователь - Октябрина Афанасьевна.
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Якутские пенсионеры взяли два золота на чемпионате России по компьютерному многоборью, сообщает телеканал «Якутия 24».

На соревнованиях по компьютерному многоборью в категории начинающий пользователь Якутию представил Алексей Гордеевич. Алексею 68 лет. Проработав в Пенсионном фонде, с компьютером уже был знаком, но некоторые задания заставили «поволноваться». Несмотря на это, с соревнований Алексей вернулся с двумя золотыми медалями по направлениям «интернет безопасность» и «работа на портале Пенсионного фонда РФ».

В категории уверенный пользователь Якутию представила Октябрина Афанасьевна. В 2017 году она уже участвовала в чемпионате. Тогда, выступая в категории новичок, на ее счету было две медали — золотая и серебряная. В этом году в абсолютном первенстве Октябрина заняла шестое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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