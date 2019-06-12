2019-06-17T09:00:51+03:00
Звезды

В День России Саха театр сыграет один из самых редких спектаклей

Спектакль «Эргиллиэм хайаан да…» («Обязательно вернется») станет подарком для жителей
Мария Удовкина
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Постановка рассказывает о судьбе семьи купца, имя которого было окутано ореолом тайны и не произносилось вслух долгие годы.Постановка рассказывает о судьбе семьи купца, имя которого было окутано ореолом тайны и не произносилось вслух долгие годы.
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Саха академический театр им. П.А. Ойунского в День России сыграет один из самых редких своих спектаклей — «Эргиллиэм хайаан да…» В. Харысхала.

- Спектакль был поставлен еще к 370-летию города Якутска, но в последнее время в театре его играют не часто — всего раз в 1,5-2 года. Поэтому это станет своего рода подарком для наших зрителей», — рассказал ЯСИА заместитель директора театра Михаил Егоров.

Постановка рассказывает о судьбе семьи купца Гаврила Васильевича Никифорова-Манньыаттаах уола, имя которого было окутано ореолом тайны и не произносилось вслух долгие годы. Этот спектакль — реквием двадцатому веку, залитому кровью политической борьбы, звучит ради человечества.

В ролях: Петр Макаров, Айаал Аммосов, Петр Баснаев, Ирина Никифорова, Кирилл Семенов, Иза Николаева, Иннокентий Дакаяров, Иннокентий Луковцев, Тамара Обутова, Куприян Михайлов и др. Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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