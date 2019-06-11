Ко Дню России в Якутске проведут соревнования по кроссфиту

11 Июнь 13:01 2019-06-17T09:00:31+03:00

Кроссфит – это круговая тренировка, повторение определенных упражнений за минимальное количество времени. Фото: yandex.ru.

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12 июня в 11:00 на стадионе "Юность" пройдет спортивное соревнование по кроссфиту.

Организаторы - Федерация кроссфита Якутии, профсоюз СВФУ, кроссфит-клуб «CrossFit Ykt», «Бэ5эС» и «Sport Baza».

Соревнования проводятся для мужчин и женщин от 18 лет. Участникам предлагается закончить как можно больше раундов за 12 минут. Раунды состоят из целого комплекса упражнений на разные группы мышц: тяга, махи, рывки и толчки гири, приседания, ситап (подъем корпуса лежа) и берпи (прыжок и упор лежа).

Принять участие можно отправив сообщение с пометкой РОССИЯ, а также указав полное ФИО и дату рождения по номеру 744-616.

Кроссфит – это круговая тренировка, повторение определенных упражнений за минимальное количество времени. Возникла в США как система тренировки пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU