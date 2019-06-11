Телебашня в Якутске засияет цветами российского триколора в честь Дня России

11 Июнь 12:40 2019-06-17T08:59:58+03:00

Подсветка будет включена с 22.00 до 01.00

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По случаю празднования Дня России архитектурно-художественная иллюминация телебашни в Якутске засияет цветами российского триколора, сообщили в филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Телебашня станет одним из символов Дня России в столице республики.

Подсветка телебашни была разработана в 2018 году. Для подсветки башни используются 134 прожектора и светодиодные LED, благодаря чему она может окрашиваться в любые тона. Башня разбита по высоте на семь зон. С помощью системы контроллеров можно создавать множество светодинамических сцен: переливания, мерцания, сияния, эффект маяка.

В День России, 12 июня, подсветка в цветах российского триколора будет включена с 22.00 до 01.00.

ИСТОЧНИК KP.RU