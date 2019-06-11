Телебашня в Якутске засияет цветами российского триколора в честь Дня России
По случаю празднования Дня России архитектурно-художественная иллюминация телебашни в Якутске засияет цветами российского триколора, сообщили в филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».
Телебашня станет одним из символов Дня России в столице республики.
Подсветка телебашни была разработана в 2018 году. Для подсветки башни используются 134 прожектора и светодиодные LED, благодаря чему она может окрашиваться в любые тона. Башня разбита по высоте на семь зон. С помощью системы контроллеров можно создавать множество светодинамических сцен: переливания, мерцания, сияния, эффект маяка.
В День России, 12 июня, подсветка в цветах российского триколора будет включена с 22.00 до 01.00.
ИСТОЧНИК KP.RU