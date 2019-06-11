«Одна работа лучше другой!»: подведены итоги конкурса «Нарисуем Ленский мост»

11 Июнь 12:30 2019-06-17T08:59:15+03:00

Пять победителей получат путевку в детский лагерь «Океан»

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Завершился конкурс детских рисунков «Нарисуем Ленский мост», организованный холдингом «Сахамедиа» в рамках Года консолидации. Всего на конкурс поступило 214 работ.

Победителями конкурса стали: Стручкова Вика, 6 «Б» класс НПСОШ N2 г. Якутска, Ноева Кира, 6 «А» МОБУ «Саха гимназия», Стручков Сережа, 1 класс МБУ ДО «ДШИИ им. Л.А. Ким», Михайлова Вика, 1 класс МБУ ДО «ДШИИ им. Л.А. Ким» и Баишева Юля, 1 класс МБУ ДО «ДШИИ им. Л.А. Ким».

Пять победителей получат путевки в детский лагерь «Океан», а лучшие работы конкурса оформят в отдельный альбом-книгу.

Члены жюри отметили высокий уровень мастерства юных участников, а также их необычное видение будущего моста.

- Одна работа лучше другой! Очень сложно было выбрать победителя, но все же, руководствуясь такими критериями как «раскрытие темы», «оригинальность» и «мастерство исполнения», мы сделали это, - сказал Николай Птицын, директор Детской школы искусств, председатель жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU